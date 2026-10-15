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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 08:52

Veja o que deve mudar para cada profissão com o fim da escala 6x1

Mudança deverá ocorrer 60 dias após a promulgação e a publicação da medida

Mudança deverá ocorrer 60 dias após a promulgação e a publicação da medida

Ton Molina/Agência Senado/Divulgação/JC
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Agências
A PEC (proposta de emenda à Constituição) pelo fim da escala 6x1, aprovada no Senado na noite desta quarta-feira (14), reduz a jornada de trabalho de 44 horas semanais para 40 horas, e estabelece a escala 5x2 sem redução de salário.
A mudança deverá ocorrer 60 dias após a promulgação e a publicação da medida, período que será usado para os setores se adaptarem. Representantes de empresas e sindicatos afirmam que a adaptação vai exigir reestruturação operacional, o que pode gerar aumento de custos com a necessidade de contratação de mais funcionários.
Os impactos variam por atividade; operações contínuas, em finais de semana, feriados ou 24 horas, terão mais dificuldade de adaptação. Categorias que já trabalham com modelos mais flexíveis ou jornadas reduzidas, como bancários e parte dos metalúrgicos, não devem ser afetadas.

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