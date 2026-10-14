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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 17:04

No Sarandi, Flávio Bolsonaro se compromete a retomar obras de proteção caso eleito

O candidato Flávio Bolsonaro visitou uma das áreas mais afetadas pelas enchentes de 2024

O candidato Flávio Bolsonaro visitou uma das áreas mais afetadas pelas enchentes de 2024

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
O candidato à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro (PL), visitou nesta quarta-feira (14) o bairro Sarandi, em Porto Alegre, e se comprometeu a dar sequência às obras de proteção contra cheias caso seja eleito.

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