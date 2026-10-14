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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 16:53

Veja como será o debate entre Lula e Flávio na Band neste domingo (18)

Debate deve ter duas horas de duração e contar com perguntas de jornalistas

Debate deve ter duas horas de duração e contar com perguntas de jornalistas

PABLO PORCIUNCULA
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Agências
A Band realiza neste domingo (18), às 20h, em São Paulo, debate entre os candidatos que disputam o segundo turno das eleições para a Presidência da República. O presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) confirmaram presença.
O formato prevê duas horas de duração em dois blocos. Os candidatos farão perguntas entre si em uma etapa e, na outra, responderão às questões de jornalistas.

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