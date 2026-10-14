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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 17:19

Campanha de Zucco detalha estratégia que levou à vitória no primeiro turno

Tema foi debatido na edição do Tá na Mesa, promovido pela Federasul

Tema foi debatido na edição do Tá na Mesa, promovido pela Federasul

Sérgio Gonzalez/Divulgação/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
Eleito em primeiro turno na eleição para o governo do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco (PL) sempre esteve como favorito na disputa com Juliana Brizola (PDT) e Gabriel Souza (MDB). Mesmo assim, os 58,05% dos votos válidos conquistados pelo candidato evidenciaram uma distância ainda maior que o esperado. No Tá na Mesa desta quarta-feira (14), promovido pela Federasul, no Palácio do Comércio, em Porto Alegre, as estratégias para o sucesso desta campanha foram dissecadas pelos seus coordenadores.

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