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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 14:06

Governadores eleitos do Sul se reúnem para tratar de integração ferroviária entre estados

A criação de uma frente unificada dos estados do Sul é vista como uma oportunidade única cobrar avanços concretos tanto do governo estadual quanto da União

A criação de uma frente unificada dos estados do Sul é vista como uma oportunidade única cobrar avanços concretos tanto do governo estadual quanto da União

Marllon Legnaghi/PL/Divulgação/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
Os governadores eleitos da região Sul, Luciano Zucco, pelo Rio Grande do Sul, Jorginho Mello, por Santa Catarina, e Sérgio Moro, pelo Paraná, estão reunidos nesta quarta-feira (14), em Porto Alegre, antes do ato em apoio ao candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, para tratar da integração ferroviária entre os estados. O coordenador da campanha de Zucco, Cleber Benvegnú, trouxe a informação em coletiva de imprensa antes do Tá na Mesa, promovido pela Federasul no Palácio do Comércio.

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