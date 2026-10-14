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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 12:53

Em evento da Fiergs, Fernando Schüler avalia desafios do Brasil após o primeiro turno das eleições

Evento INDX propõe diálogos entre empresários, autoridades e especialistas sobre pautas importantes à indústria no Rio Grande do Sul

Evento INDX propõe diálogos entre empresários, autoridades e especialistas sobre pautas importantes à indústria no Rio Grande do Sul

Marcus Meneghetti/Especial/JC
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Marcus Meneghetti
A Federação da Indústria do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) convidou nesta quarta-feira (14) o cientista político especializado em políticas públicas Fernando Schüler para falar sobre o tema “O Brasil diante das eleições: dilemas e perspectivas”. A agenda faz parte do evento INDX, que propõe diálogos entre empresários, autoridades e especialistas sobre pautas importantes à indústria no Rio Grande do Sul.

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