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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 19:31

Ato reúne apoiadores de Lula em campanha "vira-voto" na capital gaúcha

A concentração teve início às 18h e prosseguiu com caminhada pela avenida Borges de Medeiros

A concentração teve início às 18h e prosseguiu com caminhada pela avenida Borges de Medeiros

Ana Gonzalez/Especial/JC
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Ana Gonzalez
Ana Gonzalez Estagiária do JC
Milhares de anifestantes favoráveis à campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniram nesta terça-feira (13) na Esquina Democrática, no Centro de Porto Alegre.

A concentração teve início às 18h e prosseguiu com caminhada pela avenida Borges de Medeiros. A manifestação batizada de "Caminhada da Virada" foi divulgada nas redes sociais por Manuela D'Ávila (PSOL).

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