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CapaPolíticaCâmara Municipal

Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 18:55

Crise no STF potencializou desempenho da direita na eleição de 2026, avaliou Moisés Barboza

O presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, Moisés Barboza, avaliou o resultado eleitoral no primeiro turno de 2026

O presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, Moisés Barboza, avaliou o resultado eleitoral no primeiro turno de 2026

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Marcus Meneghetti
Em um café com jornalistas na tarde desta terça-feira (13) na Câmara Municipal de Porto Alegre, o presidente da Casa, o vereador e deputado estadual eleito Moisés Barboza (PSDB), avaliou que o escândalo envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro potencializou o desempenho dos partidos de direita no primeiro turno da eleição de 2026. Barboza também acredita que a discussão em torno do Plano Diretor de Porto Alegre deu visibilidade aos vereadores para se elegerem a deputado estadual e federal.

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