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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 18:53

Flávio Bolsonaro fará campanha em Porto Alegre e Região Metropolitana nesta quarta-feira (14)

Candidato à presidência da República, senador Flávio Bolsonaro (PL), no Centenário da Assembleia de Deus Foto: Charles Vieira

Candidato à presidência da República, senador Flávio Bolsonaro (PL), no Centenário da Assembleia de Deus Foto: Charles Vieira

Charles Vieira/Divulgação/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
O candidato à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro (PL), realizará atividades de campanha nesta quarta-feira (14) em Porto Alegre, Alvorada e Canoas. A agenda inicia com uma caminhada no bairro Sarandi, na Capital, e encerra com mobilização no Largo Glênio Peres, no Centro Histórico de Porto Alegre.

Havia expectativa de que Flávio poderia participar de almoço na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), mas este compromisso está descartado.

Quem acompanhará o presidenciável nas agendas é o governador eleito no Rio Grande do Sul, Luciano Zucco (PL), que coordena a campanha do candidato no Estado. Além do gaúcho, estão previstas as presenças dos governadores eleitos em Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), no Paraná, Sergio Moro (PL), e em São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

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