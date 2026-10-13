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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 16:40

Presidente do PT reconhece 'falhas' na campanha de Lula no primeiro turno

Edinho Silva apontou falhas relativas ao material de campanha, à coordenação entre estados e à falta de diálogo com apoiadores

Edinho Silva apontou falhas relativas ao material de campanha, à coordenação entre estados e à falta de diálogo com apoiadores

Paulo Pinto/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, reconheceu falhas na organização da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno da eleição. Em entrevista à CBN nesta terça-feira (13), o petista apontou para dificuldades na produção de materiais da campanha, na coordenação entre estados, além da falta de diálogo com setores que apoiaram Lula em 2022.

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