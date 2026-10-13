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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 16:11

Com investimento de R$ 7 bilhões, POA Futura vai trabalhar na execução de mais de 400 obras

Secretário de Comunicação de Porto Alegre, Luiz Otávio Prates (e), com José Paulo Soares Martins, participou do Menu POA da ACPA

Secretário de Comunicação de Porto Alegre, Luiz Otávio Prates (e), com José Paulo Soares Martins, participou do Menu POA da ACPA

Pedro Piegas/PMPA/Divulgação/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
Porto Alegre terá um pacote de investimentos internacionais e nacionais no valor de R$ 7 bilhões que será aplicado na proteção contra cheias e drenagem urbana. Além disso, os recursos financeiros serão utilizados em projetos nas áreas da educação, da saúde, da assistência social e da infraestrutura da cidade, segundo o secretário municipal de Comunicação de Porto Alegre, Luiz Otávio Prates, que nesta terça-feira (13) participou do Menu POA da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), no Palácio do Comércio. Na palestra, Prates abordou o tema "Porto Alegre tá ficando boa - as iniciativas, os resultados e orgulho de pertencer a Porto Alegre."

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