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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 12:48

Zucco inaugura espaço para diálogo com entidades e aponta cenário financeiro preocupante no RS

Ex-governadores do Rio Grande do Sul participaram de agenda com Zucco no Caldeira

Ex-governadores do Rio Grande do Sul participaram de agenda com Zucco no Caldeira

Mateus Raugust/ Divulgação/JC
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Alessandra Xavier
Alessandra Xavier
O governador eleito do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco (PL), afirmou nesta terça-feira (13) que os primeiros dados levantados pela equipe de transição indicam uma situação financeira mais preocupante do que o esperado. A declaração foi feita durante a inauguração da Casa do Diálogo, espaço instalado no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, voltado à aproximação do futuro governo com entidades representativas.

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