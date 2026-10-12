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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 12 de Outubro de 2026 às 17:57

Campanha de Lula adota tom mais ofensivo na volta do horário eleitoral

Propaganda de Lula veiculada no rádio e TV nesta segunda-feira (12) comparou programas de governo

Propaganda de Lula veiculada no rádio e TV nesta segunda-feira (12) comparou programas de governo

FRAME/CANALGOV/DIVULGAÇÃO/JC
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Marcus Meneghetti
A campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adotou um tom mais ofensivo nesta segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, no horário eleitoral gratuito veiculado no rádio e na televisão. A propaganda de Lula se concentrou na comparação do seu programa de governo com o do seu adversário, Flávio Bolsonaro (PL).

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