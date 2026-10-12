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Publicada em 12 de Outubro de 2026 às 17:03

Escritório de transição do governo do RS será inaugurado nesta terça-feira

Leite e Zucco realizaram na sexta-feira (9) a primeira reunião oficial

Leite e Zucco realizaram na sexta-feira (9) a primeira reunião oficial

Vitor Rosa/Secom/JC
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Agências
O governador Eduardo Leite e o governador eleito do Rio Grande do Sul Luciano Zucco inauguram nesta terça-feira (13), às 12h30min, o Escritório de Transição, no Edifício Guaíba, em Porto Alegre. As salas do 11º andar do prédio foram disponibilizadas pelo governo atual às equipes do governo eleito para condução dos trabalhos.

Na reunião, com participação das coordenações da transição, será apresentado um panorama geral da administração estadual. Em razão do controle de acesso terceirizado.

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