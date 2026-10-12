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Publicada em 12 de Outubro de 2026 às 16:28

Lula defende respeito às religiões no Dia de Nossa Senhora Aparecida

Lula participou de missa restrita a autoridades e convidados no Palácio da Alvorada que homenageou Nossa Senhora Aparecida

Lula participou de missa restrita a autoridades e convidados no Palácio da Alvorada que homenageou Nossa Senhora Aparecida

Sergio Lima/AFP/Divulgação/JC
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Agências

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (12) defendeu, nesta segunda-feira (12), a harmonia, a democracia e o respeito à fé de todos os brasileiros. Candidato à reeleição, ele disse repudiar ofensas religiosas.

"Em um país civilizado, harmônico e democrático, cada um segue a religião que quiser e todos nós temos que respeitar. Ninguém é obrigado a ser da mesma religião. O que precisamos apenas é respeitar a fé e a espiritualidade das pessoas", afirmou Lula.

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