Lula defende respeito às religiões no Dia de Nossa Senhora Aparecida

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Publicada em 12 de Outubro de 2026 às 16:28
Lula participou de missa restrita a autoridades e convidados no Palácio da Alvorada que homenageou Nossa Senhora AparecidaSergio Lima/AFP/Divulgação/JC
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (12) defendeu, nesta segunda-feira (12), a harmonia, a democracia e o respeito à fé de todos os brasileiros. Candidato à reeleição, ele disse repudiar ofensas religiosas.
"Em um país civilizado, harmônico e democrático, cada um segue a religião que quiser e todos nós temos que respeitar. Ninguém é obrigado a ser da mesma religião. O que precisamos apenas é respeitar a fé e a espiritualidade das pessoas", afirmou Lula.