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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 12 de Outubro de 2026 às 15:51

Flávio participa de missa de Nossa Senhora e diz que vai visitar Bolsonaro nesta terça

Evangélico, Flavio realizou aceno a católicos ao participar da celebração; presidenciável foi citado nominalmente na homilia

Evangélico, Flavio realizou aceno a católicos ao participar da celebração; presidenciável foi citado nominalmente na homilia

Sergio Lima/AFP/Divulgação/JC
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Agências
O candidato do PL à Presidência, Flavio Bolsonaro, foi a missa em homenagem a Nossa Senhora e afirmou nesta segunda-feira (12) que vai visitar seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na terça-feira (13). Será o primeiro encontro em 90 dias, desde quando as visitas foram suspensas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes — o magistrado voltou a liberá-las nesta segunda.
"Estou muito feliz que o Dia de Nossa Senhora Aparecida é o dia que eu estou novamente autorizado a visitar o meu pai, vítima de uma injustiça", disse Flávio à imprensa. O candidato se recusou, porém, a responder se irá participar, no Senado, da votação do fim da escala 6x1, prevista para quarta (14).

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