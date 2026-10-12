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Publicada em 12 de Outubro de 2026 às 14:07

Campanha de Flávio Bolsonaro vai ao ar sem áudio no feriado de Nossa Senhora Aparecida

Campanha de Flávio Bolsonaro (PL) foi ao ar na televisão sem som nesta segunda-feira (12)

Campanha de Flávio Bolsonaro (PL) foi ao ar na televisão sem som nesta segunda-feira (12)

Reprodução/JC
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Marcus Meneghetti
A propaganda eleitoral do candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) foi veiculada sem áudio nas emissoras de televisão no horário eleitoral gratuito das 13h desta segunda-feira (12) – feriado da santa padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida.

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