Moraes autoriza Flávio Bolsonaro a visitar o pai, preso em casa

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Publicada em 12 de Outubro de 2026 às 12:56
Flávio, no entanto, continua proibido de usar a visita com caráter político-eleitoralAFP
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou o senador Flávio Bolsonaro a visitar o pai, Jair Bolsonaro, preso em regime domiciliar. As visitas de Flávio estavam proibidas desde julho, quando ele postou nas redes sociais uma carta escrita pelo pai em apoio à candidatura do filho à presidência da República.