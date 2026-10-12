Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaJustiça

Publicada em 12 de Outubro de 2026 às 12:56

Moraes autoriza Flávio Bolsonaro a visitar o pai, preso em casa

Flávio, no entanto, continua proibido de usar a visita com caráter político-eleitoral

Flávio, no entanto, continua proibido de usar a visita com caráter político-eleitoral

AFP
Compartilhe:
Agências

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou o senador Flávio Bolsonaro a visitar o pai, Jair Bolsonaro, preso em regime domiciliar. As visitas de Flávio estavam proibidas desde julho, quando ele postou nas redes sociais uma carta escrita pelo pai em apoio à candidatura do filho à presidência da República.

Notícias relacionadas