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CapaPolíticaEntrevista Especial

Publicada em 12 de Outubro de 2026 às 19:59

Campanha de Lula deve focar em "pautas de futuro", diz Edegar Pretto

O eleitorado tem que receber uma mensagem mais clara sobre o que significa defender a nossa soberania

O eleitorado tem que receber uma mensagem mais clara sobre o que significa defender a nossa soberania

TÂNIA MEINERZ/JC
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Marcus Meneghetti
O coordenador de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Edegar Pretto (PT), quer priorizar as “pautas de futuro” no segundo turno da eleição presidencial no Rio Grande do Sul. Isso significa que a campanha do petista vai mudar o enfoque: em vez de citar as obras que formaram o legado do governo federal até agora, a campanha vai apresentar as propostas para os próximos quatro anos.

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