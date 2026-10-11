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Publicada em 11 de Outubro de 2026 às 17:49

Tarcísio e Nunes confirmam ato pró-Flávio na Paulista, e prefeito nega disputa de público com Lula

Presidenciável, Flávio Bolsonaro se reuniu neste domingo com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e com o governador reeleito, Tarcísio de Freitas

Presidenciável, Flávio Bolsonaro se reuniu neste domingo com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e com o governador reeleito, Tarcísio de Freitas

Instagram/Reprodução/JC
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Agências
O governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), confirmaram uma manifestação em apoio a Flávio Bolsonaro (PL) na avenida Paulista para o próximo domingo (18). A informação foi dada na tarde deste domingo (11), dia em que o presidente Lula participou de um ato pela reeleição que reuniu milhares no mesmo endereço.
Flávio passou a tarde em um almoço de campanha no centro da capital, acompanhado de Tarcísio, Nunes, prefeitos e vereadores da região metropolitana. Em discurso, pediu aos aliados que mobilizem eleitores para o segundo turno, marcado para 25 de outubro, e disse que a eleição ainda não está decidida. O governador também cobrou empenho das lideranças municipais nas duas semanas finais da campanha.

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