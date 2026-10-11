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Publicada em 11 de Outubro de 2026 às 14:04

Kassio atende pedido de Flávio Bolsonaro e manda suspender canal pró-Lula criado por Janones

Presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, alegou que plataforma estaria sendo utilizada para disseminar conteúdos falsos

Presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, alegou que plataforma estaria sendo utilizada para disseminar conteúdos falsos

Fellipe Sampaio/STF/JC
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Agências
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, determinou neste domingo (11) que o WhatsApp suspenda, no prazo de três horas após a notificação, o canal "Exército do Lula", administrado pelo deputado federal André Janones.
A decisão atende a um pedido do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, que acusa o parlamentar de utilizar o canal para disseminar informações falsas e coordenar ataques contra sua candidatura. A suspensão deverá permanecer até a homologação do resultado do segundo turno das eleições.
Segundo o ministro, a estrutura era utilizada para orientar seguidores a reproduzir conteúdos que já haviam sido considerados falsos pela Justiça Eleitoral, incluindo alegações sobre supostas ligações de Flávio Bolsonaro com milícias e a retirada do título de Padroeira do Brasil de Nossa Senhora Aparecida.
O magistrado também apontou que Janones orientava os participantes a compartilhar publicações em massa para ampliar seu alcance nas redes sociais.

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