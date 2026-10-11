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Publicada em 11 de Outubro de 2026 às 13:59

Kassio atende Flávio e suspende propaganda do PT que cita caso Master

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Kassio Nunes Marques emitiu decisão no sábado

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Kassio Nunes Marques emitiu decisão no sábado

Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, determinou a suspensão de um vídeo exibido pela campanha do candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra o candidato Flávio Bolsonaro (PL) no horário eleitoral na TV.

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