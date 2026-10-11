Kassio atende Flávio e suspende propaganda do PT que cita caso Master

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Publicada em 11 de Outubro de 2026 às 13:59
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Kassio Nunes Marques emitiu decisão no sábadoAgência Brasil/Divulgação/JC
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, determinou a suspensão de um vídeo exibido pela campanha do candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra o candidato Flávio Bolsonaro (PL) no horário eleitoral na TV.