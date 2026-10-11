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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 11 de Outubro de 2026 às 09:06

Flávio Bolsonaro tenta derrubar canal pró-Lula de Janones, e TSE cobra esclarecimentos

Na ação, Flávio Bolsonaro pede a cassação do registro ou diploma da chapa formada por Lula e Alckmin, além da declaração de inelegibilidade dos responsáveis pelas supostas práticas abusivas

Na ação, Flávio Bolsonaro pede a cassação do registro ou diploma da chapa formada por Lula e Alckmin, além da declaração de inelegibilidade dos responsáveis pelas supostas práticas abusivas

nelson almeida/AFP/JC
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Agências
 O corregedor-geral eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), determinou neste sábado (10) que o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, apresente em até 72 horas esclarecimentos sobre os pedidos feitos em uma ação contra o presidente Lula (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o deputado federal André Janones (Rede-MG).
Na ação, Flávio Bolsonaro pede a cassação do registro ou diploma da chapa formada por Lula e Alckmin, além da declaração de inelegibilidade dos responsáveis pelas supostas práticas abusivas.
A campanha também quer que a Justiça Eleitoral suspenda o canal de WhatsApp "Exército do Lula" e o perfil @janones.apoio, no Instagram, determine a remoção de publicações consideradas irregulares, interrompa o impulsionamento de conteúdos e assegure a preservação de dados digitais.

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