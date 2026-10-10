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Publicada em 10 de Outubro de 2026 às 18:44

Em ato no RJ, Flávio Bolsonaro defende 'guerra ao narcotráfico' e redução da maioridade penal

Flávio também defendeu o endurecimento das penas para crimes

Flávio também defendeu o endurecimento das penas para crimes

SERGIO LIMA
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Agências
O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou, neste sábado (10), em vídeo publicado no X, que pretende "declarar guerra ao narcotráfico" caso seja eleito. As imagens mostram o senador discursando sobre um carro de som durante ato de campanha no Rio de Janeiro.
Flávio também defendeu o endurecimento das penas para crimes. Segundo ele, ladrões de celular deverão permanecer presos por oito anos e trabalhar para custear a própria permanência no sistema prisional. O senador ainda voltou a defender a redução da maioridade penal. "Se o menor de idade comete crime de gente grande, vai pagar como gente grande", afirmou.
Na mesma fala, propôs permitir que jovens com mais de 16 anos obtenham carteira de motorista. "Se menor de idade pode votar para presidente, pode responder pelos seus atos também. Pode dirigir carro e moto, vai ter direito a carteira de motorista quem tem mais de 16 anos de idade", disse.

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