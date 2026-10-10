Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 10 de Outubro de 2026 às 15:16

Flávio Bolsonaro virá ao Rio Grande do Sul na próxima quarta-feira

Os detalhes da agenda de Flávio no Estado na quarta-feira (14) ainda não foram anunciados

Os detalhes da agenda de Flávio no Estado na quarta-feira (14) ainda não foram anunciados

nelson almeida/AFP/JC
Compartilhe:
JC
JC
*Com agências

O candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) virá ao Rio Grande do Sul na próxima quarta-feira (14). A informação foi confirmada pelo governador eleito Luciano Zucco (PL) neste sábado (10) em um post nas redes sociais.

Notícias relacionadas