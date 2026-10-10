Eleições 2026: veja as datas dos debates entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno

A disputa pela Presidência da República entra em uma fase decisiva com a realização do segundo turno das eleições de 2026, marcado para o dia 25 de outubro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) voltam a se enfrentar nas urnas após uma votação apertada no primeiro turno, realizado no último domingo (4).



Flávio Bolsonaro terminou a primeira etapa da eleição com 47,03% dos votos válidos, o equivalente a 56.104.503 votos. Lula recebeu 45,16%, somando 53.879.538 votos. A diferença entre os candidatos foi de pouco mais de 2,2 milhões de votos.



Com menos de três semanas até a votação definitiva, os debates televisivos estão entre os principais compromissos previstos na agenda dos presidenciáveis. Os encontros oferecem a oportunidade de apresentar propostas, confrontar ideias e discutir temas importantes para o País.



A participação dos candidatos nesses eventos também é considerada relevante pelos eleitores. Segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (9), 78% dos entrevistados avaliam como muito importante a presença de Lula e Flávio Bolsonaro nos debates do segundo turno.



Apesar da expectativa, o primeiro confronto, que aconteceria neste domingo (11), foi cancelado, devido à incompatibilidade de agenda dos candidatos. Outros três debates estão previstos para os dias 15, 18 e 23 de outubro.



Record cancela debate previsto para 11 de outubro



A Record anunciou, nesta sexta-feira (9), o cancelamento do debate presidencial que estava marcado para este domingo (11). A emissora justificou a decisão alegando incompatibilidade nas agendas de Lula e Flávio Bolsonaro.



SBT e outros dez veículos promovem debate em 15 de outubro



O primeiro debate ainda previsto na programação do segundo turno será realizado na quinta-feira, 15 de outubro, pelo grupo de comunicação O Momento da Decisão.



O evento, que teve sua data antecipada, é organizado por um conjunto de 11 veículos: CNN Brasil, Exame, Metrópoles, Novabrasil FM, Rádio Itatiaia, RedeTV!, Rede Vida, SBT, SBT News, Terra e VEJA+ TV.



O horário do encontro não foi informado no material divulgado.



Band realiza debate em 18 de outubro, às 20h



O próximo compromisso previsto na agenda dos presidenciáveis será no domingo, 18 de outubro, quando a Band promoverá um debate entre Lula e Flávio Bolsonaro, a partir das 20h.



O encontro terá transmissão ao vivo pela Band TV, BandNews TV, rádios BandNews FM e Bandeirantes, além do canal Band Jornalismo no YouTube, do portal Band.com.br e da plataforma Bandplay.



A programação também será compartilhada com veículos parceiros, incluindo TV Gazeta, TV Cultura, Jovem Pan e o jornal O Estado de S. Paulo.



A emissora informou que a definição da data ocorreu após reuniões com representantes das campanhas. As regras e o formato do debate ainda estão em discussão.



Globo promove último debate antes da eleição em 23 de outubro



Na sexta-feira, 23 de outubro, dois dias antes da votação, a TV Globo realizará o último debate previsto entre os candidatos à Presidência da República.



O encontro acontecerá nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com mediação do jornalista César Tralli, logo após o Jornal Nacional.



A transmissão será feita ao vivo pela TV Globo, GloboNews e g1, além de estar disponível no Globoplay por meio do sinal da TV Globo.



Após o encerramento, o conteúdo completo poderá ser acessado no portal g1.



O debate será uma das últimas oportunidades previstas para que Lula e Flávio Bolsonaro apresentem suas propostas e confrontem seus posicionamentos antes da decisão dos eleitores nas urnas.



Confira o calendário dos debates presidenciais do segundo turno



- 15 de outubro (quinta-feira): SBT e pool de veículos: debate confirmado na programação, com horário não informado.

- 18 de outubro (domingo): Band: debate marcado para as 20h, com transmissão pela televisão, rádio e plataformas digitais.

- 23 de outubro (sexta-feira): TV Globo: debate após o Jornal Nacional, com mediação de César Tralli.



O segundo turno das eleições presidenciais será realizado no domingo, 25 de outubro, quando os brasileiros voltarão às urnas para escolher o próximo presidente da República.