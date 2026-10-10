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CapaPolíticaSaúde

Publicada em 10 de Outubro de 2026 às 10:19

Ex-presidente José Sarney é internado após dores e procedimento abdominal

Sarney foi submetido a uma cirurgia de desobstrução abdominal após avaliação clínica e realização de exames de imagem

Sarney foi submetido a uma cirurgia de desobstrução abdominal após avaliação clínica e realização de exames de imagem

JONATHAN HECKLER/ARQUIVO/JC
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Agências
O ex-presidente José Sarney (MDB), 96, deu entrada nesta sexta-feira (9) na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do UDI Hospital, em São Luís, após passar mal com quadro de dor abdominal.
Sarney foi submetido a uma cirurgia de desobstrução abdominal após avaliação clínica e realização de exames de imagem. O ex-presidente encontra-se estável e está em acompanhamento pós-operatório, permanecendo sob cuidados da equipe multidisciplinar. Não há previsão de alta.
Sarney foi internado por pneumonia duas vezes no mês de setembro. Antes de ser levado ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, Sarney passou três dias internado em na capital maranhense para tratar a doença.

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