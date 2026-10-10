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Publicada em 10 de Outubro de 2026 às 08:40

Perfis pró-Flávio no Brasil e no exterior expuseram eleitores de Lula e incentivaram denúncias

A ofensiva atingiu brasileiros na Coreia do Sul, Japão, Bélgica e Polônia com ameaças de denúncia e deportação

A ofensiva atingiu brasileiros na Coreia do Sul, Japão, Bélgica e Polônia com ameaças de denúncia e deportação

SERGIO LIMA
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Agências
Perfis de apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL) no Brasil e no exterior mobilizaram usuários nas redes sociais para identificar, expor e incentivar denúncias contra eleitores do presidente Lula (PT) que vivem em outros países. Essas ações ocorreram durante e após o primeiro turno das eleições brasileiras, realizado em 4 de outubro.
A ofensiva atingiu brasileiros na Coreia do Sul, Japão, Bélgica e Polônia, com a divulgação de dados pessoais, tentativas de localizar residências e locais de trabalho e ameaças de denúncia e deportação.
Na Polônia, duas brasileiras se tornaram alvo de ataques após a circulação de fotografias em que manifestavam apoio a Lula. O caso envolveu o deputado polonês Dominik Tarczynski, aliado da família Bolsonaro, que pediu ajuda para identificar as mulheres e defendeu sua deportação sob o argumento de que estariam promovendo o comunismo.

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