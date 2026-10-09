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Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 16:39

Campanha de Flávio Bolsonaro deve focar no voto feminino e programas sociais

Após reuniões com aliados em Brasília, campanha de Flávio deve se concentrar em voto feminino e programas sociais

Após reuniões com aliados em Brasília, campanha de Flávio deve se concentrar em voto feminino e programas sociais

SERGIO LIMA
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Marcus Meneghetti
A campanha do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) deve focar no voto feminino e na manutenção de programas sociais no segundo turno da eleição presidencial de 2026. A diretriz inclui ações no Rio Grande do Sul. A estratégia foi alinhada em uma série de reuniões que se estenderam até quinta-feira (8) em Brasília, onde governadores, senadores e deputados eleitos em todo o Brasil se reuniram com Flávio e a coordenação de campanha do PL.

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