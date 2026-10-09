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Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 12:14

Fecomércio/RS apresenta propostas do setor a deputados eleitos e reeleitos

Presidente do Sistema Fecomércio/RS, Luiz Carlos Bohn, entregou propostas aos deputados federais e estaduais eleitos e reeleitos

Presidente do Sistema Fecomércio/RS, Luiz Carlos Bohn, entregou propostas aos deputados federais e estaduais eleitos e reeleitos

João Alves/Fecomércio/RS/Divulgação/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
Responsável por 51% do Produto Interno Bruto e por 56% dos empregos formais do Rio Grande do Sul, o setor de comércio de bens, serviços e turismo entregou aos deputados estaduais e federais eleitos e reeleitos uma agenda com pautas que buscam acelerar o desenvolvimento e o crescimento do Estado. A entrega aos parlamentares gaúchos foi feita pelo presidente do Sistema Fecomércio/RS, Luiz Carlos Bohn, durante um café da manhã na sede da entidade nesta sexta-feira (9).

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