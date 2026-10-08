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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 18:54

PSDB gaúcho declara apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro

Senador disputa segundo turno com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Senador disputa segundo turno com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Geraldo Magela/Agência Senado/Divulgação/JC
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O PSDB do Rio Grande do Sul emitiu nota oficial nesta quinta-feira (8) em que se posiciona em favor da candidatura do senador Flávio Bolsonaro à Presidência da República, que disputa segundo turno com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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