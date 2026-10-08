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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 18:00

Governo do RS registra superávit de R$ 7,7 bilhões até agosto de 2026

Governo do Rio Grande do Sul tem projetado déficits no início dos exercícios e fechado com superávits nos últimos anos

Governo do Rio Grande do Sul tem projetado déficits no início dos exercícios e fechado com superávits nos últimos anos

TÂNIA MEINERZ/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
De janeiro a agosto de 2026, as contas do governo do Rio Grande do Sul registraram superávit orçamentário de R$ 7,7 bilhões, conforme o Relatório de Transparência Fiscal publicado pela Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz).

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