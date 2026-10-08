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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 18:42

Zucco participa de reunião com Flávio em Brasília e convoca gaúchos para ampliar votação no segundo turno

Governador eleito no Rio Grande do Sul se reúne com aliados em Brasília

Governador eleito no Rio Grande do Sul se reúne com aliados em Brasília

Marllon Legnaghi/PL/Divulgação/JC
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O deputado federal e governador eleito do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco (PL), esteve em Brasília nesta quarta-feira (7) para participar de uma reunião de mobilização em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial. O encontro, realizado na sede nacional do PL, reuniu governadores, parlamentares e lideranças de diferentes estados alinhados à candidatura de Flávio.

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