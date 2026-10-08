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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 18:28

Bancada gaúcha do PSD declara apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno

Flávio Bolsonaro terminou em primeiro lugar no primeiro turno, com 47,03% dos votos válidos

Flávio Bolsonaro terminou em primeiro lugar no primeiro turno, com 47,03% dos votos válidos

Nelson Almeida/AFP/JC
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As bancadas estadual e federal do PSD no Rio Grande do Sul declaram apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) para o segundo turno das eleições. A declaração foi realizada através de nota oficial divulgada nesta quinta-feira (9). 

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