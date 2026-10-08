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CapaPolíticaJustiça Eleitoral

Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 18:59

Por 5 a 2, TSE anula votos de Garotinho no RJ; decisão beneficia Douglas Ruas

Retotalização dos votos cabe ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ)

Retotalização dos votos cabe ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ)

Tânia Rêgo/Agência Brasil
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Agências
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, por 5 a 2, rejeitar a candidatura do ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) ao governo do Rio de Janeiro e anular os votos recebidos por ele no último domingo. A anulação encerra a eleição no primeiro turno em favor de Douglas Ruas (PL). A retotalização dos votos cabe ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ).

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