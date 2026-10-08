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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 18:28

Deputado Miguel Rossetto será relator da PEC da Data-Base

Líder da bancada do PT na Assembleia, deputado estadual Miguel Rossetto (PT)

Líder da bancada do PT na Assembleia, deputado estadual Miguel Rossetto (PT)

BRENO BAUER/JC
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O líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Miguel Rossetto (PT), foi confirmado nesta quinta-feira (8) como relator da PEC 305/2026, a chamada PEC da Data-Base, na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa.

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