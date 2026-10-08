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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 14:26

Zucco se reúne com governadores eleitos no Sul para articular ações conjuntas

Governador eleito no Rio Grande do Sul se reuniu com Jorginho Mello (PL) e Sergio Moro (PL)

Governador eleito no Rio Grande do Sul se reuniu com Jorginho Mello (PL) e Sergio Moro (PL)

Marllon Legnaghi/PL/Divulgação/JC
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O governador eleito do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco (PL), se reuniu nesta quinta-feira (8), em Brasília, com os governadores eleitos em Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), e no Paraná, Sergio Moro (PL), para debater pautas conjuntas da Região Sul.

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