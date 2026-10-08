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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 14:10

Publicamente, Flávio Bolsonaro defende reajuste de aposentadorias acima da inflação

Publicamente, o candidato e representantes de sua campanha não falam sobre mudanças na vinculação do reajuste de aposentadorias ao salário mínimo

Publicamente, o candidato e representantes de sua campanha não falam sobre mudanças na vinculação do reajuste de aposentadorias ao salário mínimo

MAURO PIMENTEL / AFP
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Agências
O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira (8) que, se eleito, fará o reajuste das aposentadorias do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) acima da inflação. O senador também afirmou ser contra o split payment, mecanismo criado com a reforma tributária que começará a valer em 2027.
"Eu não vou fazer economia em cima de quem precisa, das pessoas mais carentes desse Brasil. Aposentado, fique tranquilo, não caia nessa fake news do PT dizendo que eu vou acabar com o reajuste da aposentadoria", afirmou Flávio Bolsonaro.

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