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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 10:55

Lideranças de esquerda se reúnem com coordenação de campanha de Lula no RS

Encontro reuniu lideranças da esquerda gaúcha para traçar rumos da campanha de Lula no RS

Encontro reuniu lideranças da esquerda gaúcha para traçar rumos da campanha de Lula no RS

Marcus Meneghetti/Especial/JC
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Marcus Meneghetti
A candidata derrotada ao Palácio Piratini Juliana Brizola (PDT), o vice Edegar Pretto (PT) e as principais lideranças de esquerda eleitas no Estado se encontraram após o primeiro turno das eleições em uma coletiva de imprensa com a coordenação da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Rio Grande do Sul, organizada na manhã desta quinta-feira (8) na sede estadual do PT. “Temos condições a fazer uma grande virada”, disse Pretto no início dos trabalhos.

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