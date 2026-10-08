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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 13:39

Entidades defendem RS mais competitivo e com melhoria no ambiente de negócios

Entidades esperam manter um diálogo permanente com o governo de Luciano Zucco (PL)

Entidades esperam manter um diálogo permanente com o governo de Luciano Zucco (PL)

Tânia Meinerz/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
Um Estado mais competitivo que avance em uma agenda voltada ao desenvolvimento e à melhoria do ambiente de negócios no Rio Grande do Sul são ações esperadas tanto pelo Sindiatacadistas quanto pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL/POA) do governador Luciano Zucco (PL), eleito em primeiro turno nas eleições 2026 e que vai comandar o Estado em 2027/2030.

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