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Publicada em 18 de Outubro de 2026 às 21:00

Fachin dá 5 dias para PGR revisar pedido de arquivamento do caso de Bolsonaro na pandemia

A decisão de Fachin determina a inclusão da manifestação da PF sobre a cooperação internacional

A decisão de Fachin determina a inclusão da manifestação da PF sobre a cooperação internacional

G.Dettmar/CNJ/Divulgação/JC
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Agências
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) informe, no prazo de cinco dias, se mantém o pedido de arquivamento de um inquérito que investiga supostos crimes atribuídos ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a pandemia de Covid-19.

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