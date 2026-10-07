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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 18:52

LDO 2027 de Porto Alegre é aprovada com receitas e despesas equilibradas em R$ 14,16 bi

Junto ao projeto foram aprovadas propostas que fiscalizam a execução das emendas impositivas e priorizam a melhoria do sistema contra cheias

Junto ao projeto foram aprovadas propostas que fiscalizam a execução das emendas impositivas e priorizam a melhoria do sistema contra cheias

Lírio Lua/CMPA/Divulgação/JC
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
A Câmara de Porto Alegre aprovou nesta quarta-feira (6) a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município para 2027, com a inclusão de cinco emendas. O texto prevê receitas e despesas equilibradas em R$ 14,16 bilhões para o próximo ano, um incremento de 3,41% em relação a 2026, quando a lei previa 13,7 bi. O déficit primário estimado é de cerca de R$ 300 milhões.

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