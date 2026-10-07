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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 16:17

Flávio Bolsonaro diz que proibição às bets é agressão à segurança jurídica

Flávio evitou responder, porém, qual é a sua proposta a respeito das bets caso seja eleito, mas disse ser preciso distinguir as bets esportivas dos cassinos online

Flávio evitou responder, porém, qual é a sua proposta a respeito das bets caso seja eleito, mas disse ser preciso distinguir as bets esportivas dos cassinos online

SERGIO LIMA
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Agências
A proibição das bets decretada pelo governo Lula (PT) é uma agressão à segurança jurídica, afirmou o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (7).
Em conversa com jornalistas, ele voltou a caracterizar Lula como "pai do tigrinho", em referência ao cassino online conhecido como "jogo do tigrinho", e lembrou ter votado contra o projeto de regulamentação do setor patrocinado pelo governo federal. Durante a gestão de seu pai, Jair Bolsonaro (PL), as casas de apostas ficaram sem regulamentação e se expandiram.

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