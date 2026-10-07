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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 15:11

Lula diz que campanha à Presidência é a mais desorganizada desde a 1ª que disputou, em 1989

O presidente disse também que "estranhou" o fato de não ter terminado o primeiro turno à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL)

O presidente disse também que "estranhou" o fato de não ter terminado o primeiro turno à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL)

EVARISTO SA
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Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) admitiu para aliados que a sua campanha à reeleição não está bem ordenada. O presidente disse em reunião com parlamentares aliados que foram eleitos que comunicou ao presidente do PT, Edinho Silva, que esta é a menos organizada que ele participou desde a primeira, em 1989.

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