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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 13:25

Flávio diz querer mudar Constituição para reformar lei penal e Judiciário e deixa em aberto ampliar mandato

Ao falar sobre a proposta de fim de reeleição, Flávio manteve uma brecha para aumento do mandato

Ao falar sobre a proposta de fim de reeleição, Flávio manteve uma brecha para aumento do mandato

Pablo PORCIUNCULA/AFP/JC
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Agências
O candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que o Brasil não vive uma democracia plena e que, quando falou em redemocratizar o país e mudar a Constituição caso eleito, estava falando sobre aprovar PECs (propostas de emenda à Constituição).
Ele disse que falava de propostas que tem defendido ao longo da campanha, como redução da maioridade penal, reforma do Judiciário, reforma política, mudanças na reforma tributária e fim da reeleição para presidente.

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