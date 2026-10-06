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Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 19:50

Votações na Assembleia Legislativa serão retomadas depois do segundo turno

Além das votações, não haverá reunião de líderes até o fim do processo eleitoral

Além das votações, não haverá reunião de líderes até o fim do processo eleitoral

Divulgação/JC
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A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul não terá votações até o fim do processo eleitoral. A sessão do dia 27 de outubro deve ser marcada pela retomada da Ordem do Dia. 

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