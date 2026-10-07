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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 17:03

Regiões de maior PIB e população concentram deputados federais no RS

Caxias do Sul, segunda cidade gaúcha mais populosa, elegeu dois dos três representantes da Serra na Câmara Federal

Caxias do Sul, segunda cidade gaúcha mais populosa, elegeu dois dos três representantes da Serra na Câmara Federal

João Pedro Bressan/Divulgação/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
Economia, sociedade e política são áreas que se relacionam. E, nas urnas, essa interligação se torna nítida. As regiões gaúchas que concentram as maiores parcelas do Produto Interno Bruto (PIB) e da população do Estado também foram as que elegeram mais parlamentares com bases nessas áreas.

É o caso da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). Líder nos dois indicadores, essa parte do Estado concentrava, em 2023, 24,56% do PIB gaúcho, segundo o dado mais recente consolidado pelo Departamento de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul (DEE-RS). No Censo mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2022, a RMPA também respondia por 21,6% da população estadual.

A dimensão econômica e demográfica se reflete na representação política: 10 dos 31 deputados federais eleitos pelo Rio Grande do Sul em 2026 têm a região como base. É o equivalente a praticamente um terço da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados.

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