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Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 17:33

Região Metropolitana concentra um terço dos deputados federais eleitos no RS

Os 31 parlamentares gaúchos que assumem mandato na Câmara no próximo ano são de 16 das 28 microrrregiões do RS

Os 31 parlamentares gaúchos que assumem mandato na Câmara no próximo ano são de 16 das 28 microrrregiões do RS

BILLY BOSS/CÂMARA DOS DEPUTADOS/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
A representação das diferentes regiões gaúchas na Câmara dos Deputados foi mais desigual do que na Assembleia Legislativa. Com apenas 31 vagas ao cargo de deputado federal, é nítida uma concentração das atuações dos parlamentares eleitos na Região Metropolitana de Porto Alegre, que garantiu quase um terço das cadeiras disponíveis.

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