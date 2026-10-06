Cidade da Serra gaúcha foi a mais bolsonarista do Brasil no 1º turno; saiba qual

Se dependesse dos gaúchos, Flávio Bolsonaro teria sido eleito presidente da República no domingo, já no primeiro turno das eleições. No Estado, o candidato do PL recebeu 55,64% dos votos válidos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi escolhido por 35,73% dos eleitores. Ainda que, em Porto Alegre, Lula tenha vencido, obtendo 48,57% da preferência contra 41,86% de Flávio, uma cidade do Rio Grande do Sul foi a responsável por dar a Bolsonaro o maior percentual de votos entre todos os 5.569 municípios de todo o Brasil no último domingo.
Em Nova Pádua, cidade com 2,3 mil habitantes localizada na Serra gaúcha, Flávio Bolsonaro obteve a vitória com 87,02% dos votos. Lula, por sua vez, ficou com apenas 7,38% dos votos na cidade.
A cidade é governada pelo prefeito Itamar Bernardi Kiko, do MDB.
Ao todo, 2.018 pessoas votaram em Nova Pádua no domingo. Destas, 1.756 digitaram 22 na urna e escolheram Flávio Bolsonaro para a presidência, enquanto 149 digitaram 13 e votaram em Lula.
A abstenção no município foi de 14,61% - 352 moradores não foram à seção eleitoral votar.
A expressiva votação no candidato do PL para a presidência da República se repetiu na disputa ao governo do Estado. Luciano Zucco (PL) venceu na cidade com 84,98% dos votos, enquanto Juliana Brizola (PDT) ficou com 7,99% e Gabriel Souza (MDB) com 6,52%.
Na disputa para o Senado, os moradores de Nova Pádua deram 43,04% para Sanderson (PL) e 42,15% para Marcel Van Hattem. Na sequência, Germano Rigotto (MDB) fez 4,90%, Manuela D’Ávila (Psol) fez 3,66%, Paulo Pimenta (PT), 3,12%, e Frederico Antunes (PSD), 2,93%.
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