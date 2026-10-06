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Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 19:08

Configuração da Câmara de Porto Alegre ainda depende da composição do próximo governo

Cinco dos atuais parlamentares se elegeram para a Assembleia Legislativa e um para a Câmara dos Deputados

Cinco dos atuais parlamentares se elegeram para a Assembleia Legislativa e um para a Câmara dos Deputados

Fernando Antunes/CMPA/Divulgação/JC
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
No último domingo (4), os gaúchos elegeram seis dos 22 vereadores de Porto Alegre que concorriam aos cargos de deputado estadual e federal. Além dos eleitos, três parlamentares da Casa ocupam a primeira suplência dos seus respectivos partidos e podem em algum momento saltar para a Assembleia ou para a Câmara dos Deputados.

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